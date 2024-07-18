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الخميس، 18-07-2024 11:16 ص

فيديو - اندلاع حريق في طائرة مصرية واخلاء جميع الركاب

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الوكيل الإخباري- تعرضت رحلة شركة النيل للطيران رقم NIA 232 المتجهة من الدمام بالمملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة الدولي لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية الإقلاع.

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وقالت وسائل إعلام مصرية إن طاقم القيادة قرر إلغاء عملية الإقلاع وإخلاء ركاب الطائرة باستخدام منزلقات الطوارئ بنجاح وبدون أي إصابات.


وعلى وجه السرعة، قامت الشركة بتقديم العناية اللازمة للركاب وتوفير رحلات بديلة وفنادق الإقامة لضمان راحة وسلامة الركاب. كما تم إبلاغ السلطات الجوية المختصة وبدء تحقيق شامل في ظروف الواقعة.


من جانبه، أصدر المركز الوطني لسلامة النقل في السعودية بيانًا، اليوم الخميس، بشأن واقعة إخلاء طائرة ركاب لشركة طيران النيل بمطار الملك فهد الدولي بالدمام.


وقال المركز في بيان عبر حسابه في إكس: “تلقى المركز الوطني لسلامة النقل -فجر اليوم الخميس- بلاغًا بتعرض طائرة شركة طيران النيل من طراز إيرباص A-320 لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية الإقلاع من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وألغى طاقم القيادة عملية الإقلاع وتم إخلاء ركاب الطائرة عبر زلاجات النجاة بعد قيام فريق الإطفاء بإخماد الحريق”.


وأضاف البيان: “هذا وتباشر الآن الفرق المختصة في المركز الوطني لسلامة النقل إجراءات التحقيق في الواقعة”.

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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