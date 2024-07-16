فيديو- اندلاع حريق كبير في العاصمة العراقية

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني العراقية اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مخازن تجارية شمالي العاصمة بغداد.

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وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا كبيرًا اندلع داخل مخازن منطقة بوب الشام التجارية، أحد المخازن يقوم بتخزين الألعاب النارية"، بحسب ما نقلت وكالة "شفق نيوز".



وأضاف المصدر: "حادث الحريق صاحبته أصوات انفجارات نتيجة تطاير الألعاب".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن أكثر من 5500 حريق اندلع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضًا في إحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.



ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في أماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية، إذ تقدر الأضرار المادية سنويًا بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر بالأرواح.

RT