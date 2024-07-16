الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حسم الجدل حول وفاة فاروق الشرع

صحة غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب التقاعدية

أفغانستان.. 40 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة و17 قتيلا في حادث انقلاب حافلة

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من اليوم

مروحيات إسرائيلية تطلق النار شمال غرب النصيرات

الفايز: الأردن ينعم بالأمن والاستقرار وسط منطقة مشتعلة بالصراعات

بلدية دير البلح: توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي

السلط يضم حارس الفيصلي

تحذير الى جميع اللاجئين في الاردن - صورة

الثلاثاء، 16-07-2024 11:12 ص

فيديو- اندلاع حريق كبير في العاصمة العراقية

8-1630777250


الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني العراقية اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مخازن تجارية شمالي العاصمة بغداد.

اضافة اعلان


وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقًا كبيرًا اندلع داخل مخازن منطقة بوب الشام التجارية، أحد المخازن يقوم بتخزين الألعاب النارية"، بحسب ما نقلت وكالة "شفق نيوز".


وأضاف المصدر: "حادث الحريق صاحبته أصوات انفجارات نتيجة تطاير الألعاب".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن أكثر من 5500 حريق اندلع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضًا في إحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.


ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في أماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية، إذ تقدر الأضرار المادية سنويًا بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر بالأرواح.

 

 

 

 

RT

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

باكستان.. 18 قتيلا في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية

00

حسم الجدل حول وفاة فاروق الشرع

file (1)

أفغانستان.. 40 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة و17 قتيلا في حادث انقلاب حافلة

66962f3b4c59b74b7016f610

بوتين يفتتح شريان نقل يقلص مدة السفر بين موسكو وسان بطرسبورغ

111

بعد إطلاق النار.. سفارة أمريكا في سلطنة عُمان تصدر تنبيها أمنيا

66960e704c59b751a666a9a6

ألمانيا.. دبابة تطلق النار في الشارع

أخبار متعلقة
666

"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى استهداف سفينة بالبحر المتوسط

image

الطيران العراقي ينفذ غارة على موقع لداعش شمالي البلاد

thumbs_b_c_324c3b7c0a2b11fa36de2402aaf306df

العراق: تسجيل ثلاث هزات أرضية بمناطق مختلفة بالبلاد

0

الحوثيون يعلنون استهداف سفن بميناء حيفا والبحر المتوسط