فيديو - انفجار غاز كبير في الصين

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، عن انفجار غازي كبير أدى إلى وفاة العشرات وجرح المئات في مقاطعة هوبي الصينية.

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وذكر التلفزيون الصيني أن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا مصرعهم، وتم نقل 144 إلى المستشفى، في انفجار غاز طبيعي في شيان في مقاطعة هوبي الصينية.



وبحسب التلفزيون، وقع الانفجار حوالي الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي على أراضي مجمع سكني في منطقة تشانغوان، حيث كان هناك سوق كبير للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا في المنطقة.



وأشار التلفزيون إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 144 شخصا من تحت الأنقاض، ونقلوا جميعًا إلى المستشفى.

#China #blast



11 morts et 37 blessés graves après une explosion de gaz dans la ville de Shiyan, dans la province du Hubei (centre) ce matin. Les travaux de sauvetage et les enquêtes sont en cours.



video ⤵️ 💥🇨🇳 #Chine 11 morts et 37 blessés graves après une explosion de gaz dans la ville de Shiyan, dans la province du Hubei (centre) ce matin. Les travaux de sauvetage et les enquêtes sont en cours.video ⤵️ pic.twitter.com/vjRhRXZtPj June 13, 2021

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