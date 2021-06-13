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الأحد، 13-06-2021 09:24 ص

فيديو - انفجار غاز كبير في الصين

انفجار


الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، عن انفجار غازي كبير أدى إلى وفاة العشرات وجرح المئات في مقاطعة هوبي الصينية.

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وذكر التلفزيون الصيني أن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا مصرعهم، وتم نقل 144 إلى المستشفى، في انفجار غاز طبيعي في شيان في مقاطعة هوبي الصينية.


وبحسب التلفزيون، وقع الانفجار حوالي الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي على أراضي مجمع سكني في منطقة تشانغوان، حيث كان هناك سوق كبير للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا في المنطقة.


وأشار التلفزيون إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 144 شخصا من تحت الأنقاض، ونقلوا جميعًا إلى المستشفى.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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