فيديو- انهيار جسر في مصر يؤدي إلى غمر الأراضي والمنازل وقطع المياه

الوكيل الإخباري- شهدت قرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية المصرية انهيارًا جزئيًا لأحد الجسور ما أدى إلى تضرر وغرق العديد من الأراضي الزراعية والمنازل، وانقطاع المياه عن محافظة السويس.

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وكشفت مصادر رسمية، أنه تم القبض على مزارع لاتهامه بالتسبب في الواقعة، حيث حاول الحصول على وصلة غير شرعية من "ترعة" الإسماعيلية، مما تسببت بوقوع الحادث بسبب قدم الجسر، الذي أدى إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة، وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.



وحدث انهيار جزئي في الجسر عند الكيلو 10.00 بطول 20 مترًا، وجرى التنسيق بين وزارات الموارد المائية والري والداخلية والنقل المصرية، للتعامل مع الحادث. في غضون ذلك، أهابت محافظة السويس المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بعد انهيار الجسر.



وتمثل "ترعة" الإسماعيلية مصدر المياه الرئيسي لمحافظة السويس، حيث تبدأ من محافظة الشرقية وتمتد إلى الإسماعيلية ومنها إلى السويس جنوبًا، وتعتمد المحافظة على عدة محطات تنقية مياه بطول "الترعة"، ومحطات رفع لتغذية أحياء السويس وضواحيها، وري الزراعات بالقطاع الريفي، فضلا عن استخدام مياه الترعة من المآخذ في أعمال التبريد الصناعي لمعامل البترول.







صحينا على الكارثة.. شاهد عيان على واقعة انهيار جسر بترعة الإسماعيلية: المياه دخلت على الناس في البيت pic.twitter.com/8yhFxiQH45 March 31, 2024

روسيا اليوم