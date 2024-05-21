فيديو- بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه

الوكيل الإخباري- وثَّقت مشاهد متداولة عبر مواقع التواصل حشود غفيرة توافدت للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز شمال غرب إيران.
وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن مراسم التشييع ستبدأ من اليوم ولغاية الدفن يوم الخميس القادم.
حشود غفيرة توافدت للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الايراني الراحل ومرافقيه في تبريز pic.twitter.com/9xq3WDuObl— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 21, 2024
مراسم تشييع جثمان الرئيس الايراني ومرافقيه pic.twitter.com/XAWG21THnS— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 21, 2024
📹 حضور فرماندهان ارشد سپاه در مراسم تشییع شهدای خدمت#شهادتِ_رئیس_جمهور pic.twitter.com/J6iowPRFns— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) May 21, 2024