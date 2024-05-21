فيديو- بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه

الوكيل الإخباري- وثَّقت مشاهد متداولة عبر مواقع التواصل حشود غفيرة توافدت للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز شمال غرب إيران.



وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن مراسم التشييع ستبدأ من اليوم ولغاية الدفن يوم الخميس القادم.

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