فيديو- بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة

الوكيل الإخباري- بدأت صباح اليوم الأحد مراسم غسل الكعبة المشرفة بحضور نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل.
ودخل نائب أمير مكة إلى باب الكعبة المشرفة من خلال سلم معد لذلك، لبدء مراسم غسلها، والتي تبدأ بتطييبها بكميات كبيرة من البخور والعود ومن أجود أنواع الطيب.
كذلك تشمل مراحل غسل الكعبة غسل أرضيتها بماء زمزم المخلوط بعطور فاخرة من المسك وماء الورد، ويلي ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة بغسل جدران الكعبة بماء معد لذلك من ماء زمزم أيضًا.
#فيديو | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين..— صحيفة المدينة (@Almadinanews) July 21, 2024
نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل يتشرف بغسل #الكعبة_المشرفةhttps://t.co/UJBlsuBw69#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/qUjav1oU4o
وسط تنظيم وعناية فائقة..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 21, 2024
صحن المطاف خلال غسل الكعبة المشرفة.
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