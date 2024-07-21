فيديو- بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة

الوكيل الإخباري- بدأت صباح اليوم الأحد مراسم غسل الكعبة المشرفة بحضور نائب أمير مكة الأمير سعود بن مشعل.

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ودخل نائب أمير مكة إلى باب الكعبة المشرفة من خلال سلم معد لذلك، لبدء مراسم غسلها، والتي تبدأ بتطييبها بكميات كبيرة من البخور والعود ومن أجود أنواع الطيب.



كذلك تشمل مراحل غسل الكعبة غسل أرضيتها بماء زمزم المخلوط بعطور فاخرة من المسك وماء الورد، ويلي ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة بغسل جدران الكعبة بماء معد لذلك من ماء زمزم أيضًا.















صحن المطاف خلال غسل الكعبة المشرفة.



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pic.twitter.com/EM2czByEpV وسط تنظيم وعناية فائقة..صحن المطاف خلال غسل الكعبة المشرفة. July 21, 2024

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