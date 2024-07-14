الأحد 14-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 14-07-2024 09:34 ص

فيديو - تحديد هوية منفذ عملية اطلاق النار على ترامب

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الوكيل الإخباري-أكّد مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة، السبت، أن إطلاق النار الذي استهدف المرشّح الجمهوري دونالد ترامب كان محاولة اغتيال.

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وقال كيفن روجيك من مكتب "إف بي آي" للصحفيّين في بتلر بولاية بنسيلفانيا، حيث كان ترامب يعقد مهرجانًا انتخابيًا حاشدًا عندما دوّى إطلاق النار: "هذا المساء، شهدنا ما نعتبره محاولة اغتيال ضدّ رئيسنا السابق دونالد ترامب".


وقال مسؤول إن ترامب أصيب في أذنه، كما أن المكتب لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين.


وأضاف: "مطلق النار على ترامب هو توماس ماثيو كروكس ويبلغ من العمر 20 عامًا".

 

ونشر كروكس مقطع فيديو قبل تنفيذه محاولة الاغتيال في التجمّع الانتخابي، قال فيه: “إسمي توماس ماثيو كروكس.. أنا أكره الجمهوريين وأكره ترامب”.

 

 

 

 


 




 

 


 

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