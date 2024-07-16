فيديو - ترامب "متأثرا" في أول ظهور علني بعد محاولة الاغتيال

الوكيل الإخباري-ظهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب علنًا لأول مرة منذ محاولة اغتياله التي تعرض لها قبل أيام خلال تجمع في بنسلفانيا.

اضافة اعلان



وظهر دونالد ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي، الاثنين، بينما وضعت ضمادة تغطي كامل أذنه اليمنى التي أصيبت برصاصة قبل أيام.



وبدا ترامب متأثرًا من الحادث الذي تعرض له، وظهر وكأنه ينازع الدموع في بعض اللحظات، وكان ظهوره "خافتًا" على غير العادة، حيث اعتاد على بث "طاقته المشعة" التي طالما أظهرها في كل ظهور علني سابق له.



ولاقى دخول ترامب تصفيقًا حادًا من الجمهور، بينما رفع قبضته في الهواء لتحيتهم.

سكاي نيوز عربية