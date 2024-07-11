فيديو - حريق على متن طائرة سعودية واخلاء جميع الركاب

الوكيل الإخباري- تعرضت طائرة الخطوط السعودية من طراز A330R لحريق في منظومة الهبوط الرئيسية أثناء هبوطها في مطار بيشاور، ونتج عنه خروج الطائرة عن مسار المدرج.

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وجاء في بيان صادر عن "الخطوط الجوية السعودية" أن جميع الركاب تم إخلاؤهم بأمان عبر زلاقات النجاة ولم تقع أي إصابات.



وأشار البيان إلى أن الطائرة تخضع حاليًا لإجراءات التقييم الفني من قبل المختصين.

