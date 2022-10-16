الأحد 16-10-2022
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الأحد، 16-10-2022 07:43 ص

فيديو - حريق كبير داخل برج سكني في اسطنبول

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الوكيل الإخباري - اندلع حريق كبير مساء السبت، كادت نيرانه تلتهم برجا سكنيا من 24 طابقا في اسطنبول، حيث تداول رواد مواقع التواصل لقطات مرعبة لألسنة النيران بحي "فيكيرتيبه" في منطقة "كاديكوي" على الجانب الآسيوي من المدينة الأكبر في تركيا.

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ووصل الحريق الذي بدأ في الطوابق السفلية من الفندق بسرعة إلى الطابق العلوي، ثم امتد إلى سواه إلى أن شمل المبنى بكامله تقريبا، وفقا لما نرى في الفيديو المعروض أدناه.


وأقبل عشرات من رجال الإطفاء للعمل على إخماد الحريق، بحسب ما كتبت دائرة الإطفاء في اسطنبول في تويتر، مضيفة فيما بعد أن رجالها تمكنوا من إجلاء كل من في المبنى وإخماد الحريق من دون أي خسائر في الأرواح. أما عن سبب اندلاع الحريق، فأوضح رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلوا، أنه غير معروف بعد، وأن السلطات فتحت تحقيقا.

 

 

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