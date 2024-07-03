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الأربعاء، 03-07-2024 08:30 ص

فيديو- حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد بمصر

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الوكيل الإخباري - نشب حريق هائل في الساعات الأولى من فجر الأربعاء بمزارع نخيل بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في مصر.

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وذكر موقع "فيتو" المصري أن مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مزارع نخيل بطريق الهنداو - موط بواحة الداخلة.


وقال إن النيران التهمت أعدادًا كبيرة من أشجار النخيل المثمرة والفاكهة.


وأكد أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

 


وأوضح المصدر ذاته أن واحات الوادي الجديد شهدت منذ بداية فصل الصيف اندلاع عدد كبير من الحرائق بمزارع النخيل، حيث التهمت النيران عددًا كبيرًا من أشجار النخيل. وأرجع البعض السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة.


هذا وسبق أن قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط تحرير محاضر ضد المزارعين الممتنعين عن نظافة نخيلهم وتغريمهم بغرامات مالية.


وأكد الزملوط أن الهدف من تحرير المحاضر هو الحفاظ على استمرار زراعة النخيل والتوسع فيه وكذلك حفاظًا على البيئة ومنع انتشار مرض "إيدز النخيل" وتقليل معدلات الحرائق الناتجة عن إحراق مخلفات النخيل.


وأشار المصدر إلى أن محافظة الوادي الجديد تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، وأن المحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وتشكيل غرفة عمليات للتحرك الفوري في حال وقوع طوارئ أو كوارث جراء الموجة الحارة.

 

 


 

 

RT


 




 

 


 

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