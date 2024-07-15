فيديو- حقيقة اندلاع حريق بمرفأ بيروت

الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو يظهر دخانًا أسود يتصاعد من منطقة قريبة من مرفأ بيروت، مما أثار تساؤلات عن اندلاع حريق داخل المرفأ.

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وقد أكد فوج إطفاء بيروت أن الدخان ناجم عن حريق في مكان فرز النفايات في سوق السمك، في محيط المرفأ، نافيًا أن يكون الحريق المندلع داخل المرفأ.



يُذكر أنه في 4 أغسطس 2020، وقع انفجار في مرفأ بيروت أطلق عليه اسم "بيروتشيما" تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي.



ونتجت عن الانفجار سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزت العاصمة بيروت، مما أدى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية.



وسجلت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 218 شخصًا من بينهم المفقودون الذين لم يُعثر لهم على أثر، وإصابة أكثر من 7000 آخرين. وأُعلن عن تضرر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى. وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.

RT