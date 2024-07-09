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الثلاثاء، 09-07-2024 08:57 ص

فيديو.. رجل يلقي عبوات حارقة على القصر الملكي النرويجي

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الوكيل الإخباري- قالت الشرطة النرويجية إن رجلاً على كرسي متحرك كهربائي ألقى عدة عبوات حارقة على القصر الملكي النرويجي في أوسلو.

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وأضافت الشرطة أن الرجل أخبر شاهد عيان في البداية أنه كان يحمل قنبلة ثم ألقى زجاجتين حارقات باتجاه الجزء الخلفي من المبنى.


واندلعت ألسنة اللهب لكن تم إخمادها بسرعة.


وقالت الشرطة إن الوضع "تحت السيطرة" وتم القبض على الرجل بسرعة.
ولا تزال دوافع الفعل غير واضحة.


وقال الديوان الملكي لهيئة الإذاعة النرويجية إن مدى الضرر لا يزال غير واضح.


ويقع القصر الملكي، حيث يقيم الملك هارالد الخامس مع زوجته الملكة سونيا، في وسط أوسلو، ويحيط به منتزه القصر الكبير.

 

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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