فيديو- سقوط بقايا صاروخ فضائي بمنطقة مأهولة في الصين

الوكيل الإخباري- سقطت بقايا صاروخ "لونغ مارش 2سي" الفضائي الذي أطلقته الصين وفرنسا بشكل مشترك السبت الماضي في منطقة مأهولة في الصين.
انطلقت المركبة الفضائية مع القمر الصناعي الذي يُطلق عليه اسم مراقب الأجسام الفضائية المتغيرة (SVOM) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في الساعة 3:00 صباح يوم 22 يونيو الجاري (بالتوقيت المحلي في البلاد).
وبعد وقت قصير من الإقلاع، سقط جزء من الصاروخ، الذي قيل إنه معزز، إلى الأرض.
فشل قمر صناعي طورته الصين وفرنسا— منوعات🎴 سامر (@sameralia46) June 23, 2024
كان هذا المشهد حيث رصد السكان المحليون المذعورون هذا السقوط من السماء.
pic.twitter.com/L2lcL4SnBo