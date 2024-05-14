فيديو - سقوط لوحة إعلانية ضخمة يخلف عشرات القتلى والجرحى في الهند

الوكيل الاخباري - لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرين بجروح من جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة بسبب عاصفة عاتية في بومباي، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة الواقعة غربي الهند، والتي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد.

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وقال غوراف تشوهان، المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن اللوحة الإعلانية سقطت من جرّاء الرياح قرب محطة للوقود شرقي المدينة وقد أدى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح.



وأضاف أن فرق الإسعاف انتشلت ثماني جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك أربع جثث أخرى بحاجة لانتشالها.