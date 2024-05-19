فيديو - شجار بالايدي بجلسة انتخاب رئيس للبرلمان العراقي

الوكيل الاخباري - رفع مجلس النواب العراقي جلسته لاختيار رئيس له إلى إشعار آخر وذلك بعد عراك نشب بين النواب.

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وكان البرلمان العراقي قد عقد جلسة برلمانية مخصصة لاختيار رئيس لمجلس النواب بديلا للرئيس المُقال محمد الحلبوسي، أمس السبت.



وأظهرت مقاطع تم تداولها شجارا واشتباكات بالأيدي بين النواب، وتدخلا لقوات الأمن لإنهاء الشجار.



وقالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن "نتائج الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان حصل فيها النائب سالم العيساوي على 158 صوتا، فيما حصل النائب محمود المشهداني على137 صوتا، أما النائب عامر عبد الجبار حصل على 3 أصوات، وكان عدد الأوراق الباطلة 13".