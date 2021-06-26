فيديو صادم لعمارة ميامي وهي تنهار ومن المفقودين '20 إسرائيليا' - شاهد

الوكيل الاخباري -تسبب انهيار مبنى بشكل مفاجئ في مدينة ميامي مساء الخميس الفائت بمصرع أربعة أشخاص حتى الآن، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى 159 ، وفق ما قالت رئيسة بلدية ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا.

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وفي التفاصيل ، يذكر ان معظم المفقودين في حادث العمارة التي ظهر أول فيديو تبدو فيه وهي تنهار في بلدة شهيرة بوجود جالية يهودية كبيرة تقيم فيها، هم إسرائيليون، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، قالت فيه إن عددهم 20 على الأقل، وأكده أيضا قنصلها العام بميامي Maor Elbaz حين أخبر "هيئة البث الإسرائيلي" المعروفة باسم Kan رسميا، أن المفقودين: "يقيمون في الولايات المتحدة، وبعض عائلاتهم ينتظرون أنباء سيئة" كما قال.





والعمارة التي انهار قسمها الأكبر في السادسة صباح الخميس، لأسباب غير معروفة بعد، ورصدته كاميرا مثبتة في مبنى مجاور، بحسب ما يبدو في الفيديو المعروض أعلاه، هي واحدة من المفضلة في البلدة السياحية لأبناء أميركا اللاتينية، لذلك اتضح حتى الآن وجود 22 منهم بين 90 مفقودا بانهيار القسم المكون من 55 شقة بالعمارة المعتبرة من الأفضل في البلدة "حيث سعر الشقة من غرفتي نوم بين 600 إلى 700 ألف دولار" وفق الوارد بوسائل إعلام أميركية.

pic.twitter.com/vz9LV40Ipt Authorities in South Florida were responding early Thursday to a "partial building collapse," the Miami-Dade Fire Rescue said. The scene is in Surfside, a few miles north of Miami Beach. https://t.co/1mZcItXpzS June 24, 2021



"أشبه بأحداث 11 سبتمبر"



من المفقودين من 5 دول بأميركا اللاتينية، اتضح وجود 4 أرجنتينيين، أشهرهم على مستوى دولي، هو جراح التجميل Andrés Galfrascoli البالغ 44 سنة، إضافة لابنته "صوفيا" البالغة 5 أعوام، بحسب ما ذكرت صحيفة Clarin المحلية الشهيرة.



جراح التجميل الى اليسار، وطفلته وشربكه، ثم شقيقة زوجة رئيس البارغواي وزوجها وأطفالهما الثلاثة

كما من مشاهير المفقودين، شقيقة زوجة رئيس البارغواي، اللبناني الأصل ماريو عبدو بينيتس، وهي Sophia López Moreira المفقود معها زوجها وأولادهما الثلاثة الصغار، إضافة إلى مساعدة كانت معهم، نقلا عن بيان أصدرته وزارة الخارجية بالبارغواي.



وأحدث ما بثته الوكالات، أن أكثر من نصف الوحدات السكنية من أصل 130 مجاورة للعمارة، تأثر بانهيار قسمها الأكبر، وأن طاقم الإنقاذ انتشل 35 من تحت الأنقاض، تلقى 10 منهم العلاج وتم ارسال اثنين إلى مستشفى قريب، فيما قال أحدهم لشبكة تلفزيونية محلية بعد أن شهد الانهيار بنفسه، إن الأمر بدا له "أشبه بأحداث 11 سبتمبر " .



المصدر : العربية



