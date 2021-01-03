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الأحد، 03-01-2021 09:12 ص

فيديو صادم.. وفاة 4 مرضى بمستشفى عزل كورونا في مصر!

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الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صادم يظهر وفاة "جميع المرضى" داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بالحسينية، بمحافظة الشرقية. 

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ويظهر في الفيديو القصير مصور الفيديو وهو يكرر "كل اللي في العناية ماتوا"، في حين تدور الكاميرا بين مايبدو أنه أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة. 


ومن جانبه،  أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفاة 4 مرضى بفيروس كورونا في العناية المركزة بقسم العزل بمستشفى الحسينية، وفقا لوسائل إعلام محلية، نافيا وفاة كل مرضى العناية المركزة بالمستشفى. 

 


وقال رواد التواصل الاجتماعي أن السبب في الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، وهي مزاعم لم يتم تأكيدها أو نفيها بشكل قطعي. وتأتي هذه المزاعم بعد ساعات من حادثة شبيهة، حيث انتشرت أنباء عن وفاة اثنين في مستشفى زفتى بالغربية، بسبب انقطاع الأكسجين عنهما، وهي الأنباء التي قالت النيابة المصرية أنها ستحقق فيها، في حين نفتها وزاة الصحة، مناشدة الإعلام بتوخي الحذر من نشر الشائعات.

يذكر أن مصر تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فقد سجلت مصر نحو 1407 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات نحو 141 ألف حاجة إصابة وحوالي 7700 حالة وفاة.


لكن الأطباء والمراقبين يؤكدون أن هذه الأرقام لا تمثل سوى 10 أو 15 % من أعداد الإصابات الحقيقة، وأن الأوضاع في مصر صارت سيئة وكارثية.

 

 

 

 

المصدر : الحرة



 




 

 


 

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