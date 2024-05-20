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الإثنين، 20-05-2024 06:33 ص

فيديو عن قرب للحطام .. التلفزيون الإيراني يكشف مصير ركاب المروحية

ممممم


الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"؛ إن السلطات عثرت على موقع مروحية الرئيسي إبراهيم رئيسي، التي اختفت آثارها خلال عودته أمس من زيارة لأذربيجان في منطقة جبلية.

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وقال التلفزيون الإيراني؛ إن فرق الإنقاذ لم تعثر على أي علامة حياة في حطام الطائرة، بعد وصولهم إليها.


وقال مسؤول إيراني؛ إن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.


وكانت فرق الهلال الأحمر الإيراني، وفرق من الحرس الثوري، وصلت إلى المكان، عقب تحديد نقاط تنبعث منها الحرارة، التي تحطمت فيها المروحية الرئاسية.

 


 




 

 


 

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