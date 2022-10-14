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الجمعة، 14-10-2022 02:11 م

فيديو - فيضانات تغمر مئات المنازل في أستراليا

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الوكيل الاخباري - غمرت مياه المنازل في ملبورن ومدن أخرى في جنوب شرق أستراليا اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تظل الأنهار مرتفعة بشكل خطير لعدة أيام.

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وقالت السلطات إن نحو 70 شخصا طلبوا مغادرة ضاحية ماريبيرنونغ في شمال غرب ملبورن إلى جانب المئات في مدينتي بينالا وويديربيرن بولاية فيكتوريا.


وقال رئيس وزراء فيكتوريا دانييل أندروز إن الفيضانات غمرت نحو 500 منزل في فيكتوريا، وعزلت مياه الفيضانات 500 منزل آخر.


وأوضح أن معظم الولاية كانت تشهد "حدثا كبيرا جدا جدا لهطول الأمطار، ويأتي بالطبع مع التربة المبللة تماما".


وأضاف: "التحدي الحقيقي الآن هو أن لدينا حدث مطر آخر الأسبوع المقبل ويتنبأ مكتب (الأرصاد الجوية) بمزيد من الأمطار خلال فترة الستة إلى الثمانية أسابيع القادمة ولن يتطلب الأمر الكثير من المياه الإضافية حتى يكون هناك مزيد من أحداث الفيضانات. لقد بدأ هذا للتو وسيبقى معنا لفترة من الوقت".

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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