فيديو- قتلى وجرحى بهجوم مسلح في اسطنبول

الوكيل الإخباري- قتل شخصان وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، بهجوم مسلح نفذه رجل وامرأة في الساحة التي يطل عليها قصر "تشاغلايان" العدلي في مدينة إسطنبول.



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة "إكس"، إنه تم القبض على مهاجمين، امرأة ورجل، أطلقا النار على نقطة تفتيش أمام البوابة "ج" في محكمة تشاغلايان.



وأكد الوزير مقتل المهاجمين، مشيرا إلى أن هوياتهما معروفة للأمن التركي، وهما ينتميان لتنظيم يساري متطرف يشار له باسم "DHKP/C".

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روسيا اليوم