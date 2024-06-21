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الجمعة، 21-06-2024 11:25 ص

فيديو - لحظة اختطاف طالبة بظروف غامضة في مصر

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية بمصرع طالبة تدعى "جنى.م.ف" في ظروف غامضة بعد تعرضها للخطف على يد عدة أشخاص بمنطقة المقطم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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وذكر موقع "القاهرة 24" أن بداية الواقعة تعود إلى تلقي مديرية أمن القاهرة إشارة من قسم المقطم يفيد بورود بلاغ من سيدة عن تعرض ابنتها "جنى.م.ف" للخطف على يد أشقائها بدائرة القسم، باستخدام سيارة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي تصريحات لـ"القاهرة 24"، قالت والدة الفتاة إن "أشقاء ابنتها خطفوا ابنتها في محاولة للانتقام منها، وبعد مصرعها أخبرها أحدهم أن الأخيرة أنهت حياتها بالقفز من الطابق العاشر بأحد العقارات وفارقت الحياة وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى".


وأظهر مقطع فيديو لحظة ترجل شابين من سيارة صغيرة وسحب الفتاة إليها عنوة وخطفها، فيما حاول أحد الأشخاص اللحاق بهم.

 


 




 

 


 

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