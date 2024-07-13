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السبت، 13-07-2024 01:14 م

فيديو- لحظة اندلاع حريق ضخم في المدينة المنورة

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أن حريقًا ضخمًا اندلع في المدينة المنورة غرب السعودية الليلة الماضية.

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وأضاف مراسل "RT" أن الحريق اندلع في وادي وعيرة بحي المطار في المدينة المنورة.


وأفاد بأن النيران اشتعلت في الحشائش، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.


وأكد أن فرق الدفاع المدني باشرت الموقع للسيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.


ووثقت مقاطع فيديو اندلاع الحريق الكبير وارتفاع ألسنة النيران وسط اتساع نطاق الحريق.

 

 

 

 




 

 


 

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