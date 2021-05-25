فيديو متداول يظهر لحظة الاعتداء على الداعية وسيم يوسف - شاهد

الوكيل الاخباري - تداول ناشطون عبر موقع تويتر مقطع فيديو معلقين عليه بانه لحظة تعرض الداعية وسيم يوسف للضرب .
ويظهر الفيديو شخصا يعتدي بالضرب على اخر داخل احد البنايات ولم تصدر اي جهة رسمية في الامارات تعليقا على مقطع الفيديو حتى الان .
فيديو متداول.. لحظة الاعتداء على وسيم يوسف 👞 اللهم شماته— Hamza Ulayan || حمزة عليان (@hamzaulayyan) May 25, 2021
وبما انه صرله 6 ايام مختفي فاعتقد هو#وسيم_يوسف_صهيوني #وسيم_يوسف_عميل #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah #SaveShaikhJarrah pic.twitter.com/cKy3wLjQnT