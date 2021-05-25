فيديو متداول يظهر لحظة الاعتداء على الداعية وسيم يوسف - شاهد

الوكيل الاخباري - تداول ناشطون عبر موقع تويتر مقطع فيديو معلقين عليه بانه لحظة تعرض الداعية وسيم يوسف للضرب .

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ويظهر الفيديو شخصا يعتدي بالضرب على اخر داخل احد البنايات ولم تصدر اي جهة رسمية في الامارات تعليقا على مقطع الفيديو حتى الان .