الإثنين 02-10-2023
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الإثنين، 02-10-2023 11:04 م

فيديو متداول يعتقد أنه للأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارته في الرياض

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الوكيل الاخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل كبير، مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان وهو يتجول بسيارته دون موكب على إحدى طرق العاصمة الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث حظي بملايين المشاهدات، وآلاف الإعجابات والمشاركات.

 

وتفاعل النشطاء في هذه المواقع تفاعلا كبيرا مع مقطع الفيديو، متمنين للأمير محمد بن سلمان الصحة والعافية، وداعين الله بحفظه وحمايته.

 




 

 


 

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