فيديو متداول يعتقد أنه للأمير محمد بن سلمان يتجول بسيارته في الرياض

الوكيل الاخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل كبير، مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان وهو يتجول بسيارته دون موكب على إحدى طرق العاصمة الرياض.
وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث حظي بملايين المشاهدات، وآلاف الإعجابات والمشاركات.
وتفاعل النشطاء في هذه المواقع تفاعلا كبيرا مع مقطع الفيديو، متمنين للأمير محمد بن سلمان الصحة والعافية، وداعين الله بحفظه وحمايته.
#تمرة💢|| متداول: مواطنين يتفاجئون بظهور سمو الأمير محمد بن سلمان🇸🇦ولي العهد رئيس الوزراء بسيارته بدون موكب على إحدى طرق العاصمة— تمرة • tmrrah (@tmrrah9) October 2, 2023
-📌: يُذكر ان أمين منطقة الرياض كشف مؤخراً ان ولي العهد يتجول في شوارع الرياض ويلتقط صور للسلبيات بجواله الخاص و أن سموه عنده شغف و متابع دقيق لكل ما… pic.twitter.com/JpCS8sMUNf