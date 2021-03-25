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الخميس، 25-03-2021 09:21 م

فيديو مثير للجدل.. شاهد حركة السفينة التي شغلت العالم قبل دخول قناة السويس

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الوكيل الاخباري - رصدت الأقمار الصناعية، صورا ومقاطع فيديو لتحركات غريبة في مسار سفينة "إيفر جيفن" العملاقة قبل دخولها قناة السويس، وجنوحها.
ويظهر في الفيديو والصور، أن "السفينة اتبعت مسارا مثيرا للجدل في البحر الأحمر، حيث سلكت مسارا دائريا وغير مفهوم، قبل أن تدخل ممر قناة السويس".

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وتسبب جنوح السفينة يوم الثلاثاء الماضي، في توقف الملاحة بالقناة، وتكدس السفن. وأرجعت هيئة قناة السويس الحادث إلى سوء الأحوال الجوية وضعف الرؤية.


من ناحيتها أعلنت هيئة قناة السويس المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، تعليق الملاحة في القناة مؤقتا حتى الانتهاء من تعويم السفينة الجانحة في الممر الملاحي للقناة.

 

وأشار البيان إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

وبحسب البيان فقد شملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا.


وفقًا للخبراء الذين تحدثوا لـ"سبوتنيك"، فإن قبطان السفينة هو المسؤول في المقام الأول عن الحادث، وتتحمل شركات التأمين الخسائر الرئيسية، ويمكن أن يؤدي وقوف عشرات السفن إلى زيادة أسعار النفط بنسبة 10% أو أكثر.

 


سبوتنيك

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