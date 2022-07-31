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الأحد، 31-07-2022 06:46 ص

فيديو - مركز الفلك الدولي يعلن مكان ولحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني

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الوكيل الإخباري - أعلن مركز الفلك الدولي أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت  تقرير يؤكد سقوط الصاروخ الصيني على كوكب الأرض وتحديدا فوق ماليزيا بالقرب من بروناي، السبت، فوق المحيط الهندي، لكن إدارة الفضاء الأميركية (ناسا) قالت إن بكين لم تشارك "معلومات عن المسار المحدد" وهي المعلومات اللازمة لمعرفة مكان سقوط الحطام المحتمل.

وقالت قيادة الفضاء الأميركية إن الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" دخل مجددا إلى الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي في حوالي الساعة 16:45مساء السبت بتوقيت غرينتش، لكنها أحالت أسئلة حول "الجوانب الفنية لعودة الدخول مثل موقع السقوط المحتمل لتناثر الحطام" إلى الصين.

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وقال بيل نيلسون، مدير ناسا: "يجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدما للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر السقوط المحتمل لتناثر الحطام".


وتابع أن "القيام بذلك أمر بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض."

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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