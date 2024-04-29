فيديو- مصرع 42 شخصا بانهيار سد في كينيا

الوكيل الإخباري- لقى 42 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء انهيار سد في بلدة شمال نيروبي -عاصمة كينيا- ، حيث تشهد البلاد أمطارًا غزيرة وفيضانات.

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وقالت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا لوكالة "فرانس برس": "سقط 42 قتيلا على الأقل، ولا يزال الكثير من الجثث في الوحول ونعمل على انتشالها".



وانهار السد بالقرب من بلدة ماي ماهيو، مما أدى إلى جرف المنازل وقطع الطرقات، ويخشى السكان من ارتفاع عدد القتلى لأن العديد من الأفراد ما زالوا في عداد المفقودين، وذكرت مصادر أمنية أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين مستمرة.

RT



