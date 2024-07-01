الإثنين 01-07-2024
الوكيل الاخباري
 

بيل غيتس يحاول حشد المستثمرين لتعزيز التقنيات المراعية للبيئة

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء اليوم الاثنين

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

قيس الدراغمة يرزق ب "فرح"

الجهات الأمنية السورية : هذا ما ضبط على الحدود الأردنية - صور

أردنيون يطلقون حملة لمقاطعة طعام العزاء

تعرف على سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الاثنين

الامن العام يكشف سبب حادث عمان المفجع

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت: لا توجد لدينا بطالة

الإثنين، 01-07-2024 07:17 ص

فيديو - مقتل 5 وإصابة 63 في انفجار خزان غاز غربي تركيا

111


الوكيل الاخباري - قالت السلطات التركية إن انفجار خزان غاز البروبان في مطعم بمدينة إزمير غربي البلاد أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 63 آخرين.

اضافة اعلان


وسجلت كاميرات المراقبة الانفجار الذي دمر الشارع وألحق أضرارا طفيفة بالمباني المحيطة.


وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إرسال العشرات من رجال الإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث.


وزار والي إزمير سليمان ألبان الجرحى في المستشفى وأعلن أن 40 منهم خرجوا بالفعل.


واعتقلت السلطات أحد المشتبه بضلوعهم في الحادثة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66822e7d4c59b765d814bcad

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

668231de4c59b72f647ff0df

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

66823a2d42360416da662cda

رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت: لا توجد لدينا بطالة

668238d74236044d0951aa28

انتخابات الجزائر الرئاسية.. 31 مرشحا بانتظار البت بملفاتهم

thumbs_b_c_324c3b7c0a2b11fa36de2402aaf306df

العراق: تسجيل ثلاث هزات أرضية بمناطق مختلفة بالبلاد

image

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تموز