الإثنين 09-10-2023
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الإثنين، 09-10-2023 02:34 م

فيديو- نشطاء يتداولون لحظة قيام يهود بحرق العلم الاسرائيلي : "شوهت سمعتنا"

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الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي "اكس " مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص اليهود وهم يحرقون العلم الإسرائيلي.

وأفاد النشطاء بأن هذا الفيديو يوثق لحظة اعتراضهم على سياسات إسرائيل واتهامهم إياها بتشويه سمعتهم في مختلف أنحاء العالم.

وكان قد تصدر وسم طوفان الاقصى منصة التواصل الاجتماعي "اكس" باكثر من مليون تغريدة اليوم الاثنين

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