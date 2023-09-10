فيديو - هلع في ليبيا من ارتفاع أمواج البحر وإخلاء للفنادق جراء الاعصار "دانيال"

الوكيل الإخباري- استعداداً لوصول آثار الإعصار "دانيال" المرتقب، شهدت ليبيا استنفاراً تاماً خلال الساعات الماضية.



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فبعد إغلاق 3 موانئ رئيسية في البلاد لمدة 3 أيام، عمدت القوات المسلحة الليبية ولجنة الطوارئ إلى إخلاء عدد من الفنادق القريبة من الشواطئ.



ومن ضمن تلك الفنادق، أفرغ فندق جليانة على شاطئ بنغازي من الزبائن. ونقل نزلاؤه إلى فنادق أخرى بعد تحذيرات من ارتفاع موج البحر والرياح الشديدة اليوم الأحد.



فيما انتشرت مقاطع مصورة تظهر المياه تغرق الشوارع في عدة مناطق ليبية.



كما تناقل الليبيون على مواقع التواصل مشاهد مرعبة لرياح عنيفة، محدثة "تماساً كهربائياً" في محولات الكهرباء بعدد من الأحياء.



أتى ذلك، بعدما رفع المسؤولون في شرق وغرب البلاد درجة التأهب القصوى، استعدادا للأمطار والرياح المتوقعة.

#المرصد pic.twitter.com/KwI1kpcmii ⚠️ الرياح تسبب في تماس كوابل أعمدة الكهرباء وتقطع التيار عن بعض المناطق و الشركة تدعو المواطنين للإتصال والإبلاغ وعدم الاقتراب من أي أسلاك أو أعمدة معطوبة . #ليبيا September 10, 2023

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