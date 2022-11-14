فيديو يوثق لحظة اعتقال المتورطين بتفجير اسطنبول

الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلامية تركية فيديو للحظة اعتقال الأجهزة الأمنية، للمتورطة في وضع القنبلة في شارع الاستقلال باسطنبول، والتي أدى انفجارها إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 82.

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كما تم التداول بفيديو تم التقاطه للمتورطة في التفجير، وتظهر فيه وهي تركض فيما يبدو على أنها تحاول الابتعاد عن موقع وضع العبوة التي أدى انفجارها إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 82 آخرين.





السومرية