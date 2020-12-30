الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

قرارات حكومية هامة للتعامل مع وباء كورونا

اعلان صادر عن مستشفى الملك المؤسس

روسيا: 599 وفاة و26513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

إيران: 149 وفاة و6272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين: 21 وفاة و1539 إصابة بفيروس كورونا

هل سيكون الغاء حظر الجمعة مشياً على الاقدام فقط ؟

قرار حكومي حول عودة عمل صالات الافراح وتقديم الاراجيل

الأربعاء، 30-12-2020 03:40 م

فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن

1-1403846


الوكيل الاخباري - أظهرت لقطات فيديو لحظة سقوط صواريخ على مطار عدن، اليوم الأربعاء، حيث أشارت مصادر طبية إلى وقوع 10 قتلى من جرّاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المطار.

اضافة اعلان

وأكدت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن صاروخين استهدفا مطار عدن انطلقا من منطقة الجند في تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن مطار عدن تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.


وحمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، مسؤولية الانفجارين. 

 

وقال الإرياني في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير".

 

وأضاف أن "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وأن دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".


من جانبه قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك على تويتر، إن "الهجوم الإرهابي لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار"، مشيرا إلى أن "جميع أعضاء الحكومة بخير".


ونددّ المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث باستهداف مطار عدن، مضيفا "نأمل أن تتمتع الحكومة بالقوة لمواجهة التحديات".


وكان من المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك، وذلك بعد صدور قرار جمهوري في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Eqes5vIXEAI8P66-1-1200x675

إدانات عربية لانفجار مطار عدن

5fec6ef94c59b747314e6956

الحكومة المصرية تحسم الجدل حول فرض حظر التجوال في البلاد

5fec63b34c59b7467916bc45

الرئيس العراقي: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر

5fec4b6c4236041aba6d67a8

إيران تعتزم إنتاج 120 كغ من اليورانيوم المخصب خلال عام

5fec52ae4236042fb2069d6f

روسيا ترد بالمثل على العقوبات البريطانية في قضية نافالني

5fec36354c59b73d43153db8

روسيا تصمم نموذجا خفيفا من مركبة أوريول المأهولة

أخبار متعلقة
خارجيو

اتهام روسي للولايات المتحدة بالسعي لمفاقمة سباق التسلح

تت

نيجيريا .. تفجير نفذته انتحارية وضحايا

طك

أفغانستان .. سقوط صواريخ على قاعدة جوية أمريكية

كابل

أفغانستان .. ضحايا وجرحى بهجمات صاروخية على كابل

مو

روسيا تنشر صواريخ محدثة في جزر متنازع عليها مع اليابان - فيديو

وزير

أستراليا : تطوير صواريخ فرط صوتية للتصدي لروسيا والصين