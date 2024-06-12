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الأربعاء، 12-06-2024 10:31 ص

فيديو- 45 وفاة بحريق هائل في الكويت

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الوكيل الإخباري - لقي 45 شخصًا مصرعهم وأصيب عشرات، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق في مبنيين سكنيين بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، جنوب الكويت.

وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، اللواء عيد راشد العويهان، في تصريحات نقلتها وزارة الإعلام إن الحريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف، معلنًا تمكن قوات الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 11 شخصًا في حصيلة أولية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تلقت بلاغًا بنشوب حريق في منطقة المنقف عند الساعة 06:00 صباحًا (03:00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، هرعت على إثره فرق الإنقاذ إلى المنطقة، حيث باشرت بانتشال الجثث والتعرف على هوياتها والبحث عن ناجين.

وأوضح في وقت سابق أن فرق الإنقاذ عثرت على "35 حالة وفاة في أحد المباني السكنية، كما نقلت 15 مصابًا إلى أحد المستشفيات، توفي منهم 4 بعد وصولهم إلى المستشفى".

من جهته، كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، عن أن الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، مشيرًا إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة.

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