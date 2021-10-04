فيسبوك تعلق على خلل منصاتها عبر تويتر



الوكيل الاخباري - أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”ماسنجر” و”واتس آب” و”إنستغرام”.



وغردت فيسبوك عبر “تويتر” بقولها: ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج.



وقالت إنستغرام عبر “تويتر” أيضا: قد يواجه المستخدمون بعض المشكلات في الوقت الحالي.



فيما صرحت واتساب عبر “تويتر”، “ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا في أقرب وقت ممكن”.

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