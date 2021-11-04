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الخميس، 04-11-2021 08:30 ص

فيسبوك يحذف منشورا لرئيس الوزراء الإثيوبي

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الوكيل الإخباري - أزال موقع "فيسبوك" منشورا لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، دعا فيه إلى حمل السلاح لوقف تقدم جبهة تحرير شعب تيغراي نحو العاصمة، لأنه ينتهك سياسات الموقع التي ترفض التحريض على العنف.

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وقال أحمد في المنشور الذي حذفه الموقع، إن تقدم المتمردين "سوف يؤدي إلى زوال البلاد"، وحث المواطنين الإثيوبيين  على "تنظيم صفوفهم والسير بأي طريقة شرعية وبأي أسلحة وقوة متاحة... لمنع وصد ودفن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية".


وذكر متحدث باسم "فيسبوك": "علمنا بمنشور لرئيس وزراء إثيوبيا وأزلناه لانتهاكه سياساتنا ضد التحريض على العنف ودعمه"، مضيفا: "نحن في شركة "ميتا" نقوم بإزالة المحتوى من الأفراد أو المنظمات التي تنتهك معايير المجتمع لدينا، بغض النظر عن هويتهم".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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