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الثلاثاء، 28-09-2021 08:28 م

فيضانات تايلاند.. وفاة 6 أشخاص وتدمير 70 ألف منزل

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ في مناطق من مدينة بانكوك، بعد أن غمرت مياه الفيضان حوالي 70 ألف منزل وأدت إلى وفاة 6 أشخاص في المقاطعات الشمالية والوسطى من البلاد.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها في تايلاند إن العاصفة الاستوائية "ديانمو" تسببت في حدوث فيضانات في 30 إقليما، وكانت المنطقة الوسطى في البلاد هي الأكثر تضررا.

كما ارتفع منسوب نهر تشاو فرايا، الذي يمر عبر بانكوك، بشكل مطرد مع تصريف السلطات للمياه من السدود في أعلى المنبع. وقد أقام الجنود اليوم الثلاثاء حواجز وأكياس رمل لحماية الآثار والمعالم الأثرية وكذلك الأحياء في العاصمة الملكية القديمة أيوثايا، على بعد حوالي 40 ميلا شمال بانكوك.

وقال حاكم بانكوك، أسوين كوانموانغ: "سنوجه تحذيرا للناس في حالة وجود مؤشر على ارتفاع منسوب المياه وإذا كان هناك خطر حدوث فيضانات مفاجئة".

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المصدر: روسيا اليوم

 

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