فيضانات شديدة تجتاح العاصمة الإندونيسية

الوكيل الإخباري - أجبرت فيضانات اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أكثر من ألف شخص على النزوح من منازلهم السبت مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل.

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وقال سابدو كورنيانتو ، القائم بأعمال رئيس وكالة جاكرتا لتخفيف آثار الكوارث ، في بيان إنه تم إجلاء حوالي 1380 من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة ، التي يقطنها عشرة ملايين شخص ، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق. وقال إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.



قال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان ، خلال تصريحات صحفية ، من صباح اليوم السبت إن "أحدث بيانات أشارت إلى تضرر مئتي حي ".



وبين أنه تم تجهيز أكثر من عشرين مركزا للإجلاء في أنحاء المدينة.

وقال إن "المطر توقف ولكن المياه من مناطق أخرى لا تزال تؤثر على جاكرتا. نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم ".

وتأتي الفيضانات في وقت تواجه فيه إندونيسيا بالفعل أكبر عدد من الإصابات والوفيات جراء مرض كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا وركود اقتصادي.

المصدر : وكالات

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