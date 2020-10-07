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الأربعاء، 07-10-2020 10:47 ص

فيضانات عارمة تجرف جثث الموتى من المقابر في فرنسا - صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - قال مسؤولون إن عاصفة شديدة جرفت الجثث من مقبرة في واد جبلي جنوبي فرنسا، مع الاعتقاد بأن بعضها جرفتها المياه إلى الشاطئ الإيطالي على البحر المتوسط.

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وجرفت مياه الفيضانات عشرات القبور والمقابر العائلية في قرية "سان دالماس دو تند"، واختفى جزء كبير من المقبرة وابتلعته مياه النهر.


وتراكمت المياه المتساقطة على المنطقة الواقعة على الحدود الفرنسية الإيطالية شمالي نيس بارتفاع نصف متر خلال 24 ساعة، ليعلو منسوب الأنهار وتفيض المياه وتتدفق عبر الأودية الضيقة في المنطقة.

 


وانهارت الجسور الأربعة جميعها التي تربط شطري القرية في سان دالماس دو تند وسط المياه واقتلعت المنازل من أساساتها وسقطت أبراج الكهرباء.

كما انقطعت الطرق وخطوط السكك الحديدية جميعها وأصبحت طائرات الهليكوبتر هي السبيل الوحيد للوصول إلى المنطقة.

 


وقال رئيس البلدية جان-بيير فاسالو إن العاصفة "مروعة"، وفقا لـ"رويترز".


وأضاف: "محيت المقبرة.. المياه جرفت عائلاتنا، نحو 150 شخصا جرفتهم المياه".



 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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