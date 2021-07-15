فيضانات عارمة في ألمانيا

الوكيل الإخباري- تسببت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات عارمة في أجزاء من غرب ألمانيا، ما أدى إلى عرقلة حركة القطارات والنقل البري والنهري، داخل مدينة هاغن أكثر مناطق البلاد اكتظاظا بالسكان.

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وغرق أحد رجال الإطفاء ونشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة سكان تقطعت بهم السبل، يوم أمس الأربعاء.



وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الألمانية، تحذيرا من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من 3 ولايات غربية، وأعلنت مدينة هاغن، التي يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.



وحذر فريق التصدي للأزمات في المدينة من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل 25 عاما ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا على الفور حسبما أفادت محطة "دبليو دي آر" العامة.



وقال المسؤول البيئي في ولاية نورد راين فستفاليا، بيرند ميليغ، "عادة ما نشهد مثل هذا الوضع في الشتاء فقط"، وأضاف "أن أمرا كهذا، وبهذه الشدة، يعد غير معتاد في الصيف".

المصدر: روسيا اليوم