الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار من محكمة أمن الدَّولة بقضية الاعتداء على صالح

قرار حكومي عاجل بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

وزير التربية يحسم الجدل حول قرار عودة الطلبة الى المدارس

دولة عربية تحظر الدخول أو الخروج من أراضيها خوفا من سلالة كورونا الجديدة

الملك وولي العهد يغادران إلى البحرين

إجراء من الضمان الاجتماعي للتيسير على الأردنيين

منخفض جوي قادم إلى المملكة

تحذيرات حكومية بشأن البيع الإلكتروني ومواطنون ضحية الاحتيال

سلالة كورونا الجديدة.. كيف تطورت وما مدى خطورتها؟

الإثنين، 21-12-2020 01:19 م

فيضانات في الجزائر.. مقاطع فيديو توثق الخسائر الكارثية!

ADBA1015-A86A-4486-BF92-8972A6F17A48


الوكيل الاخباري - قضى سكان عدة مناطق بولاية جيجل في الجزائر، ليلة سوداء بسبب أمطار طوفانية أغرقت عدة أحياء وخلفت خسائر مادية كبيرة.

اضافة اعلان

وحسب الرائد صالح لعرج، رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية جيجل، فإنها سجلت ارتفاع منسوب الوديان بجيجل، جراء تهاطل أمطار كبيرة على الولاية ليلة الأحد إلى الاثنين.


وأوضح في تصريحات لقناة "الشروق نيوز"، إنه تم إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم المياه على مستوى بلديتي الطاهير وجيجل.

 

وأضاف، أنه لم تسجل أي خسائر بشرية جراء ارتفاع منسوب المياه، وغلق المحطة الشرقية بالولاية بعد أن غمرتها المياه.


وقامت مصالح الحماية المدنية، حسب نفس المتحدث، بتسخير 12 مضخة لامتصاص المياه.


وقال الرائد صالح، في تصريح آخر لقناة البلاد، إنه تم إخراج 25 حافلة غمرتها المياه.


كما تمكنت المصالح ذاتها من جر 18 مركبة من بينها 11 مركبة نفعية و7 سيارات سياحية.


وأكد المتحدث ذاته أن الخسائر المادية على مستوى بلدية جيجل مرتفعة، ما جعل مصالحه تتدخل على وجه السرعة لإزالة الأوحال وامتصاص المياه.

 

وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت الخسائر الكارثية التي خلفتها سيول الأمطار الغزيرة.


وغمرت الأمطار التي تساقطت بكثرة على بعض مناطق جيجل، محطة المسافرين والعديد من المحلات بالمدخل الشرقي للولاية، وتسببت سيول الأمطار بفيضان وادي القنطرة الذي جرف العديد من السيارات والشاحنات.
كما سجلت مصالح الحماية المدنية انهيارا جزئيا على مستوى الجسر المؤدي إلى مدينة جيجل.

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر

إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار بالجزائر - فيديو

2020-12-03T142825Z_1467708858_RC2QFK9QT1FC_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-VACCINE

أمير سعودي يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات.. فيديو

16085488916994049_M

بالفيديو.. اغتيال مصور أمام منزله في لبنان

thumbs_b_c_038fa5d86791d826d75bdbaa6ef27b3c

العراق.. إيقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

1-1335793

مصر تكشف موعد التطعيم بلقاح كورونا

Capture

900 مليار دولار لمساعدة الأمريكيين المتضررين من كورونا

أخبار متعلقة
download

تحذير باللون الأصفر لتساقط الأمطار في الجزائر

image (5)

وفاة 3 طيارين في الجزائر اثر تحطم مروحيتهم

Weather-rain-112018

أمطار غزيرة تضرب القاهرة والجيزة منذ مطلع الفجر

_116054640_gettyimages-1230116295

رياح مدمرة وأمواج عاتية وأمطار غزيرة تضرب شمال شرقي أستراليا - فيديو

جز

الجزائر .. الحكم على أبرز وجوه الحراك الشعبي بالسجن

Capture

الجزائر تجلي عددا من رعاياها في المملكة