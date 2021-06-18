فيضانات في شبه جزيرة القرم وإجلاء للسكان - فيديو

الوكيل الإخباري -يعاني أكثر من 7.5 ألف شخص في جمهورية القرم من انقطاع التيار الكهربائي، حيث يشهد اليوم الثاني على التوالي أمطارا غزيرة وهبوب رياح عاصفة.

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وبحسب بيان نشرته وزارة الطاقة في الجمهورية : "انقطع التيار الكهربائي في شبكات التوزيع في كريمينيرغو منذ 17 يونيو بسبب العواصف الرعدية والرياح القوية. وتم إغلاق أكثر من مئة محطة تحويل فرعية يوم الخميس".



وتستمر أعمال الترميم من قبل أكثر من 70 متخصصا، وتشارك 35 آلية لإعادة التيار الكهربائي.

سبوتنيك عربي



