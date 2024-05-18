السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان توظيف صادر عن نقابة المهندسين - رابط

الاحتلال يدمر نحو 300 منزل بالعملية المستمرة على جباليا

مقتل عشرات الأشخاص جراء الأمطار الغزيرة وسط أفغانستان

83 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمن يحذر الأردنيين

نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو يحصدون الذهب في جولة قطر الدولية

إضراب شامل في جنين حدادا على الشهيد خمايسي

الدفاع المدني: التعامل مع 997 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

بلدية اربد تحقق وفراً مالياً في الطاقة بقيمة 72 الف دينار

مسؤول إسرائيلي: واشنطن توصلت لحقيقة مفادها أن حماس لن تختفي من غزة

السبت، 18-05-2024 11:59 ص

فيضانات لم يشهد لها مثيل خلال قرن جنوب غرب ألمانيا

111


الوكيل الإخباري- أجلي مئات الأشخاص وأوقف العمل في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب غرب ألمانيا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات ووسائل الإعلام ليلة الجمعة السبت.

اضافة اعلان


وارتفع منسوب المياه بشكل سريع في ولاية سارلاند الحدودية مع فرنسا، حيث تواجه مقاطعة موسيل بدورها فيضانات بعد تساقط أمطار غزيرة.


ودعا مكتب الدفاع المدني في سارلاند السكان إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتفادي النزول إلى أقبية المنازل، خصوصاً بعد انهيار جزء من حاجز مائي في بلدة كفيرشيد.


ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، أدى هذا الانهيار إلى وقف العمل بمحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في هذه المنطقة.


وتحدثت الصحيفة الواسعة الانتشار عن "فيضانات لم يشهد لها مثيل خلال قرن"، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه.


ومن المتوقع أن يتفقد المستشار الألماني أولاف شولتس المنطقة السبت.


وفي ولاية راينلاند بالاتينات المجاورة حيث يجري أيضا نهر زار، دعا عناصر الإطفاء نحو 200 من سكان بلدة شودن إلى مغادرة منازلهم في ظل ارتفاع منسوب المياه، على أن يتم توفير مأوى مؤقت لهم في قاعة للتمارين الرياضية.


وتدخل هؤلاء العناصر في عدد من بلدات جنوب غرب ألمانيا لإجلاء السكان تحسبا لوقوع انزلاقات أرضية بسبب الكمية الضخمة من المياه.


وأصدرت هيئة الأرصاد المناخية تحذيراً من فيضانات "هائلة" في مناطق جنوب غرب البلاد، لاسيما ولايات سارلاند وجزء من بادن-فورتمبرغ وراينلاند بالاتينات وهسن وشمال الراين-وستفاليا.


ودعت بلدية مدينة زاربروك، عاصمة ولاية سارلاند ، السكان إلى البقاء في منازلهم وحذّرت من احتمال حصول انقطاعات في التيار الكهربائي. وتم تعليق حركة السير على إحدى الطرق السريعة، بينما استنفر مئات من رجال الإطفاء لمساعدة المتضررين.


وفي فرنسا، أصدرت السلطات أعلى مستوى من الإنذار من خطر الأمطار والفيضانات في موسيل، وتدخل رجال الإطفاء لمساعدة المئات في مناطق ارتفع منسوب المياه في بعضها إلى 40 سنتيمتراً.


ودعا وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة "إكس" السكان لاتخاذ "أقصى درجات الحذر واحترام تعليمات السلطات" التي طلبت منهم البقاء في منازلهم.
ووفق بيان لدائرة الإطفاء والإسعاف، طالت الفيضانات والأمطار الغزيرة "ما يناهز 117 بلدية" في المنطقة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6000247-1714821553 (1)

مقتل عشرات الأشخاص جراء الأمطار الغزيرة وسط أفغانستان

418176

جريح بغارة الاحتلال على جنوب لبنان .. وحزب الله يقصف تجمعا لجيش الاحتلال

66484d5842360447a202c556

روسيا: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

س

هيئة بريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد استهدافها في البحر الأحمر

حزب الله

حزب الله يهاجم مقرا عسكريا إسرائيليا في جعتون

main_image6646339a419a4

بيان صادر عن الجيش المصري

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-05-14 at 10.05.48 AM

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 50 قتيلاً و27 مفقوداً

WhatsApp Image 2024-05-08 at 8.31.02 AM

"أزمة الكباب" على طاولة الحكومة الألمانية

734

إندونيسيا: مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

662f66d64c59b768ea01cb36 (1)

فيديو- مصرع 42 شخصا بانهيار سد في كينيا

000_33EU6EF

مقتل شخص بحادث إطلاق نار غربي ألمانيا

618092

منطقة كورغان الروسية تأمر بإخلاء بعض المناطق خشية فيضان الأنهار