فيضان في نهر بجوهانسبرغ يتسبب في مصرع 14 شخصا

الوكيل الاخباري- لقي 14 شخصا مصرعهم إثر فيضان مفاجئ لنهر صغير في جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب إفريقيا، وذلك بعد عاصفة مطرية عنيفة يوم السبت الماضي.

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وفيما تتواصل أعمال الإغاثة بحثا عن المفقودين، أبلغ روبير كولودزي، المتحدث باسم أجهزة الطوارئ وكالة فرانس برس، بأن حصيلة القتلى ارتفعت من 9 إلى 14، بعد العثور على خمس جثث إضافية.



وكان مولودزي قد صرح في وقت سابق قائلا: "مساء (يوم السبت الماضي) أن 33 شخصا كانوا على ضفة نهر جوسكي عند حصول الفيضان المباغت.



وتابع مولودزي تفصيل ما جرى بقوله: "جرفت المياه شخصين وتأكد مقتلهما في المكان.. فيما واصلت فرق الإغاثة عمليات البحث حتى المساء".

روسيا اليوم