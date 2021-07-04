فيضان 3 أنهار في القرم الروسية

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات بشبه جزيرة القرم الروسية، اليوم الأحد، أن 3 أنهار خرجت عن ضفافها نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت.



وقالت رئيسة المديرية، لودميلا بافيلتشينكو، إن الأمطار أسفرت عن فيضان نهرين هما بيلبيك وكوكوزكا، مؤكدة استعداد السلطات لإجلاء السكان إذا استدعت الضرورة.

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وأفادت سلطات مدينة سيفاستوبول، بأن المرافق العامة للمدينة تم وضعها في حالة تأهب بسبب تهديد الفيضانات.



وذكر المكتب الإعلامي للمدينة، أن نهر باغا خرج عن مجراه، ما أسفر عن إغلاق أحد الطرق العامة. وأشار المكتب إلى أن المعلومات الأخيرة أكدت انخفاض منسوب المياه في النهر المذكور وعدم وجود حاجة إلى إجلاء الأهالي.



وتشهد شبه جزيرة القرم منذ أواسط الشهر الماضي، هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات كارثية في بعض المناطق أسفرت عن مصرع شخص وفقدان آخر، إلى جانب وضوع أضرار مادية جسيمة.

المصدر: روسيا اليوم