في حال وفاته .. من يخلف الرئيس الايراني ؟

الوكيل الاخباري - لم يعرف مصير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك بعد ساعات من تعرض المروحية التي يستقلها لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

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وفي هذه الأثناء، يسلط الضوء على شخصية محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، الذي يخوله الدستور رئاسة البلاد إذا ما تعرض منصب الرئيس للشغور لأي سبب كان.



حيث تنص المادة الحادية والثلاثون بعد المئة من الدستور الإيراني، على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات، أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.



ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية، أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوما على الأكثر، وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعيين القيادة شخصًا آخر مكانه.



فمن هو محمد مخبر:

يشغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 آب/ أغسطس 2021، بناء على اختيار رئيسي له. وكان مخبر رئيساً "لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني" (سِتَاد)، وهي تكتل الشركات المرتبط بالدولة، ما بين 15 تموز/ يوليو 2007 حتى 8 آب/ أغسطس 2021.



ولجنة "ستاد" تُعنى بإدارة الممتلكات المصادرة بعد الثورة الإسلامية، وتوسعت لتشمل مجالات متعددة مثل الصحة، بما في ذلك تطوير أول لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19.



كما شغل مخبر الذي يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات، والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات، ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين، ونائب محافظ خوزستان.



وأدرج مخبر و"ستاد" على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في كانون الثاني/ يناير 2021. وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة "لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريبا، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية".



ولد محمد مخبر عام 1955، وهو عضو في مجلس تشخيص النظام.

