السبت 07-01-2023
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في غضون 5 دقائق قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 قذيفة

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السبت، 07-01-2023 04:52 م

في غضون 5 دقائق قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 قذيفة

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الوكيل الاخباري- استهدفت قوات كييف، مدينة دونيتسك، بـ 10 قذائف من منظومة الصواريخ الأمريكية متعددة الإطلاق MLRS، وبـ 5 قذائف عيار 155 ملم، خلال 5 دقائق.

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وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر "تلغرام"، بأن بلدتي بيتروفسك، وكيروفسك، تعرضتا للقصف الأوكراني اليوم السبت الساعة 12:30 بـ 10 صواريخ من منظومة MLRS، وفي الساعة 12:35، استهدفت قوات كييف بلدة كيروفسك بـ 5 قذائف من عيار 155 ملم.

ويجدر الذكر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز يوم الخميس، بوقف إطلاق النار على طول خطوط التماس في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، بدءً من الساعة 12:00 يوم الجمعة الـ 6 من يناير 2023، وحتى الـ 7 من يناير الساعة 24:00 بتوقيت موسكو.

كما دعا بوتين الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق نار، وعلى الرغم من ذلك، تواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف مدينة دونيتسك، حيث أطلقت أمس أكثر من 200 قذيفة، في 36 عملية إطلاق، أصيب خلالها شخصان.

وتستمر الهجمات الأوكرانية، منذ صباح اليوم على مدينة دونيتسك، ومناطق، غورلوفكا، وماكيفكا، وقرية غولموفسكي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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