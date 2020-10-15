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الخميس، 15-10-2020 10:28 ص

في محاولة لإنهاء التظاهرات.. تايلاند تحظر التجمّعات لأكثر من 4 أشخاص

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الوكيل الاخباري – أعلنت الحكومة التايلاندية الخميس أنّها منعت أيّ تجمّع يشارك فيه أكثر من أربعة أشخاص وحظرت أيّ منشور على الإنترنت يمكن أن يضرّ بالأمن القومي، وذلك في محاولة منها لإنهاء الاحتجاجات "غير القانونية" المؤيدة للديموقراطية.

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وبين التلفزيون الرسمي "من الضروري بشدة اتخاذ إجراء عاجل لإنهاء هذا الوضع بشكل فعال وسريع للحفاظ على السلم والنظام"، بحسب رويترز. 


ورافقت ذلك وثيقة توضح الإجراءات التي بدأ تنفيذها الساعة الرابعة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي وتشمل حظر التجمعات كما تسمح للسلطات بمنع الدخول إلى أي منطقة تحددها.

 


وتحظر أيضا "نشر أي أخبار أو معلومات إلكترونية تتضمن رسائل يمكن أن تثير الذعر أو تشوه المعلومات عن عمد، مما قد يسبب سوء فهم يمكن أن يؤثر على الأمن القومي أو السلم والنظام".


وتجمع عشرات الآلاف من المحتجين في بانكوك أمس الأربعاء. وتصاعدت الاحتجاجات على مدى ثلاثة أشهر، وأقام المحتجون مخيما أمام مقر رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا. 

 


وتحركت الحكومة بعدما اعترض المتظاهرون موكبا ملكيا، حيث تسبب بعض المحتجين في إبطاء موكب الملكة سوتيدا وهتفوا ضد الشرطة التي كانت تحمي الموكب قائلين "ابتعدوا".


وتسعى الحركة الاحتجاجية إلى الإطاحة برئيس الوزراء برايوت، الذي تولى السلطة في انقلاب في عام 2014 كان يهدف إلى إنهاء نحو عشر سنوات من العنف بين أنصار ومعارضي المؤسسة الحاكمة بالبلاد.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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