في محاولة لإنهاء التظاهرات.. تايلاند تحظر التجمّعات لأكثر من 4 أشخاص

الوكيل الاخباري – أعلنت الحكومة التايلاندية الخميس أنّها منعت أيّ تجمّع يشارك فيه أكثر من أربعة أشخاص وحظرت أيّ منشور على الإنترنت يمكن أن يضرّ بالأمن القومي، وذلك في محاولة منها لإنهاء الاحتجاجات "غير القانونية" المؤيدة للديموقراطية.
وبين التلفزيون الرسمي "من الضروري بشدة اتخاذ إجراء عاجل لإنهاء هذا الوضع بشكل فعال وسريع للحفاظ على السلم والنظام"، بحسب رويترز.
ورافقت ذلك وثيقة توضح الإجراءات التي بدأ تنفيذها الساعة الرابعة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي وتشمل حظر التجمعات كما تسمح للسلطات بمنع الدخول إلى أي منطقة تحددها.
#Thailand #Bangkok under "Severe #StateofEmergency". Protesters all cleared out from infront of government house where they were staying overnight since yesterday. Police out in full riot gear to arrest anyone still milling around unauthorised. #ม๊อบ14ตุลา pic.twitter.com/dyZURWW0qF— May Wong (@MayWongCNA) October 14, 2020
وتجمع عشرات الآلاف من المحتجين في بانكوك أمس الأربعاء. وتصاعدت الاحتجاجات على مدى ثلاثة أشهر، وأقام المحتجون مخيما أمام مقر رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا.
#Thailand already under #StateofEmergency since late March due to #COVID19 but now, just for #Bangkok, the #PM @prayutofficial issued a SEVERE StateofEmergency giving him more powers of arrests, seizure of possessions etc. This decree was announced at 4am BKK time. #ม๊อบ14ตุลา pic.twitter.com/Aaja1WDco1— May Wong (@MayWongCNA) October 14, 2020
وتسعى الحركة الاحتجاجية إلى الإطاحة برئيس الوزراء برايوت، الذي تولى السلطة في انقلاب في عام 2014 كان يهدف إلى إنهاء نحو عشر سنوات من العنف بين أنصار ومعارضي المؤسسة الحاكمة بالبلاد.
المصدر : سبوتنك