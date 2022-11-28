في مواجهة الاحتجاجات على الإغلاق الصارم.. بكين تبحث عن حل وسط

الوكيل الاخباري- كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية، أن السلطات الصينية على خلفية اندلاع الاحتجاجات على الإغلاق الصارم بسبب كورونا، أقامت مجموعات عمل خاصة ستراقب تنفيذ الإجراءات الصحية.

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وبحسب السلطات، برز اتجاهان مستقطبان، وهما خاطئان، أثناء تنفيذ تدابير مكافحة الجائحة في الصين، ويتمثلان، إما في العزل الكامل أو الافتقار التام للاحتياطات، ومهمة مجموعات العمل هي عدم السماح بمثل هذه المواقف المتطرفة.



إلى ذلك، لفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن مظاهر السخط المفتوحة نادرة في الصين، وأن الاحتجاجات التي اندلعت في مدن صينية عدة في وقت واحد "لم يسمع بها أحد تقريبًا".



كما كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البعض في شنغهاي، صدرت عنه "دعوة نادرة" لشي جين بينغ بالتنحي، فيما تفترض صحيفة الغارديان أن الزعيم الصيني "من غير المرجح أن يتسامح مع المعارضة لفترة طويلة".



يشار إلى أن الصين كانت قد سجلت في اليوم السابق ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد.

روسيا اليوم