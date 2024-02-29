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الخميس، 29-02-2024 08:30 ص

في يوم واحد.. مصرع 7 نساء تركيات بوحشية على يد أزواجهن

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الوكيل الإخباري- شهدت تركيا، يوم أمس الثلاثاء، مقتل سبع نساء على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد بجميع أنحاء البلاد.

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وذكرت قناة "خبر تورك" أن سبع نساء تعرضن للقتل بوحشية في "إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".

ونشرت القناة أسماء الضحايا مع صورهم، مضيفةً: "المشتبه بهم إما أزواجهم الحاليين وإما أزواج انفصلوا عنهن".


وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عامًا، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت، وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.


ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.


وفي عام 2023، سجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة (We Will Stop Femicide) "سنوقف قتل النساء"، 315 جريمة قتل لنساء، قتلت 65% منهن في منازلهن.


ونسبت جماعات نسوية 248 حالة إضافية من "الوفيات المشبوهة"، التي وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، إلى طرف ثالث، ولاحظت ارتفاع حوادث الإلقاء من النافذة في تركيا.


وانسحبت البلاد في عام 2021 من اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تتطلب من السلطات التحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.


وقالت المنظمة غير الحكومية: "خلال 15 عامًا، كان العام الوحيد الذي انخفض فيه عدد جرائم قتل النساء هو عام 2011، وهو العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية إسطنبول".


وتم إسقاط دعوى قضائية رفعها المدعي العام في إسطنبول ضد "سنوقف قتل النساء" في عام 2022 بشأن "أنشطة غير أخلاقية" مزعومة في سبتمبر الماضي.

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